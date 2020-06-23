С 22 июня Центр предпринимателя «Мой бизнес» с открыл прием заявок на Премию «Делай на 100».

Прием заявок начнется продлится три недели, до 12 июля включительно. Чтобы подать заявку на премию, необходимо подготовить видео- и текстовую презентации о своей компании. Узнать подробную информацию о правилах подачи заявки и критериях отбора можно на сайте Премии «Делай на 100».

25 компаний-победителей получат сертификаты на 100 тысяч рублей, которые можно потратить на рекламную кампанию для своего бизнеса.

Упор будет сделан на поддержку наиболее пострадавших в период пандемии отраслей. В сравнении с первыми тремя волнами премии номинация «Общественное питание» осталась без изменений, а в номинацию «Торговля» смогут подать заявки предприниматели, занятые в розничной торговле непродовольственными товарами.

Еще три номинации в этот раз будут новыми, это: «Активный отдых, спорт, развлечения и туризм», «Услуги красоты и здоровья» и «Иное», в которую войдут организации, занятые в сфере автоперевозок, производства изделий народных промыслов, оказания бытовых услуг населению, организации дополнительного образования и СМИ.

Премия вручается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.

С каждой последующей премией интерес предпринимателей к ней значительно растет. На третью волну, несмотря на ограничения и самоизоляцию, было подано 111 заявок.