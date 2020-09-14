В четверг, 17 сентября — последний день подачи заявок на второй поток бесплатного практического курса по таргетированной рекламе в Instagram и Facebook.

Управлять своим бизнесом, значит, управлять потоком клиентов. А единственный контролируемый и измеримый источник получения клиентов сегодня — таргетированная реклама в социальных сетях.

Уже на этой неделе студенты второго потока обучения начнут познавать азы настройки таргетированной рекламы, причем не только благодаря большому количеству теоретического материала, но и «вживую» смогут проработать полученные знания на практических видео-лекциях.

Под руководством основателей агентства Impress и спикеров школы Impress Lab Андрея Рогатина и Артема Никитина студенты освоят работу в бизнес-менеджере Facebook, узнают все секреты грамотной рекламы в социальных сетях и смогут управлять количеством подписчиков, заявок и продаж.

Программа обучения включает в себя следующие аспекты работы с таргетированной рекламой:

— как работать в бизнес-менеджере Facebook;

— как возвращать посетителей обратно на сайт;

— как показывать рекламу аудитории, похожей на ваших покупателей или подписчиков;

— какими инструментами пользоваться для привлечения подписчиков, заявок и продаж;

— как анализировать рекламные кампании и принимать правильные решения.

На установочном вебинаре 17 сентября спикеры расскажут о том, как подготовить бизнес-менеджер Facebook, и что необходимо для начала работы с рекламой в Instagram и Facebook. Дополнительно будут освещены вопросы, касающиеся типичных ошибок новичков на старте и том, как их избежать. В конце вебинара участники получат вводное домашнее задание и узнают, как выиграть один из трех подарков — пять тысяч рублей на рекламную кампанию.

Программа подразумевает 50 мест, 35 из которых отведены субъектам МСП и всего 15 доступны для физических лиц, у которых пока еще нет своего предприятия.

Обучение на курсе бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Практический online-курс «Таргетированная реклама в Instagram и Facebook» проводится в рамках реализации нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.