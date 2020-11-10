Сегодня, 10 ноября, в Саратове проходит масштабное отключение воды. Речь идет о жителях Кировского, Волжского, Октябрьского и Фрунзенского районов Саратова, им придется подождать до полуночи. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

В зону отключений попали граждане, которые живут в границах улиц Астраханской, Большой Садовой, Чапаева, проспекта Кирова, Радищева, Первомайской, Мичурина, Рабочей, Горького, Чернышевского, 4-го Вакуровского проезда, 2-й Садовой.

Напомним, утром сообщалось, что еще три района города остались с пересохшими кранами.