Сегодня, 26 марта, в Саратове несколько улиц в центре города остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Речь идет о четной стороне Астраханской улицы от Зарубина до Большой Горной и Зарубина от Вольской до Астраханской.