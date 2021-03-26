Домой Рубрики Новости Саратова Центр Саратова остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Центр Саратова остался без воды По Новости Саратова - 26.03.2021 35 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 26 марта, в Саратове несколько улиц в центре города остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. Речь идет о четной стороне Астраханской улицы от Зарубина до Большой Горной и Зарубина от Вольской до Астраханской. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовский областной музей краеведения готовится к выставке к 60-летию первого полета человека в космос Саратовцы могут рефинансировать кредиты на выгодных условиях в АО «Россельхозбанк» Пожар на 210 “квадратов” полыхал на Астраханской в Энгельсе ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовский областной музей краеведения готовится к выставке к 60-летию первого полета... Новости Саратова - 26.03.2021 0 29 марта в Саратовском областном музее краеведения пройдет презентация выставки “”Соколы”, “Орланы” и другие истории космической одежды”. Ее подготовил московский Музей космонавтики к 60-летию... Саратовцы могут рефинансировать кредиты на выгодных условиях в АО «Россельхозбанк» 26.03.2021 Центр Саратова остался без воды 26.03.2021 Пожар на 210 “квадратов” полыхал на Астраханской в Энгельсе 26.03.2021 Зарегистрировано 158 новых случаев коронавируса в Саратовской области 26.03.2021