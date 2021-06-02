Домой Рубрики Новости Саратова Центр Саратова остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Центр Саратова остался без воды По Новости Саратова - 02.06.2021 84 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 2 июня, в Саратове без воды остались жители нечетной стороны Московской улицы на участке от Мичурина до Радищева. Об этом сообщили в ООО «КВС». Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи, пока коммунальщики не закончат свои работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Плеханов избран секретарём Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Ковалев предложил вариант решения проблемы кадрового дефицита врачей Администрация подправит «Имидж» Энгельса в ближайшее время ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Центр Саратова остался без воды Новости Саратова - 02.06.2021 0 Сегодня, 2 июня, в Саратове без воды остались жители нечетной стороны Московской улицы на участке от Мичурина до Радищева. Об этом сообщили в ООО... Плеханов избран секретарём Энгельсского отделения партии «Единая Россия» 02.06.2021 Ковалев предложил вариант решения проблемы кадрового дефицита врачей 02.06.2021 Администрация подправит «Имидж» Энгельса в ближайшее время 02.06.2021 В аэропорту «Гагарин» открылся пункт тестирования на коронавирус 02.06.2021