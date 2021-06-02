Сегодня, 2 июня, в Саратове без воды остались жители нечетной стороны Московской улицы на участке от Мичурина до Радищева. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи, пока коммунальщики не закончат свои работы.