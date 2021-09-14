Домой Рубрики Новости Саратова Центр Саратова остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Центр Саратова остался без воды По Новости Саратова - 14.09.2021 34 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 14 сентября, ряд улиц в центре Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». В зону отключения попал квадрат улиц: Вольская — Горького — 53-ей Стрелковой Дивизии — Мичурина. Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Граффити «Лицо времени» в центре Саратова обрело свои первые формы Более 150 саратовских школьников приняли участие в экоинтенсиве от компании «Ситиматик» Под Саратовом пьяный мужчина изрезал знакомого ножом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Центр Саратова остался без воды Новости Саратова - 14.09.2021 0 Сегодня, 14 сентября, ряд улиц в центре Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО "КВС". В зону отключения попал квадрат улиц: Вольская -... Граффити «Лицо времени» в центре Саратова обрело свои первые формы 14.09.2021 Более 150 саратовских школьников приняли участие в экоинтенсиве от компании «Ситиматик» 14.09.2021 Под Саратовом пьяный мужчина изрезал знакомого ножом 14.09.2021 Изменен маршрут пяти автобусов в Саратове 14.09.2021