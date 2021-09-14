Сегодня, 14 сентября, ряд улиц в центре Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

В зону отключения попал квадрат улиц: Вольская — Горького — 53-ей Стрелковой Дивизии — Мичурина.

Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи.

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