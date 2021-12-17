Домой Рубрики Новости Саратова Центр Саратова остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Центр Саратова остался без воды По Новости Саратова - 17.12.2021 52 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня квадрат улиц в центре Саратова остался без воды. Речь идет о Большой Садовой — Слонова — Емлютина — Московской. Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Михалков в Саратове забросал шапками ошеломленных зрителей спектакля «12» Евгений Ковалев оказал содействие в получении коляски с электроприводом маме двоих детей Завтра в Саратовской области ожидается туман и гололедица ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Михалков в Саратове забросал шапками ошеломленных зрителей спектакля «12» Новости Саратова - 17.12.2021 0 Премьера мэтра отечественного театра и кино состоялась в Саратовском академическом театре драмы 15-16 декабря и стала главным культурным событием уходящего года. Зрители приняли философскую постановку... Евгений Ковалев оказал содействие в получении коляски с электроприводом маме двоих... 17.12.2021 Центр Саратова остался без воды 17.12.2021 Завтра в Саратовской области ожидается туман и гололедица 17.12.2021 Сотрудник прокуратуры задержан за покушение на мошенничество в Саратовской области 17.12.2021