Домой Горячая линия ЖКХ Центр Саратова остался без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости СаратоваСоцсфера Центр Саратова остался без воды По Новости Саратова - 23.01.2022 47 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Центр Саратова остался без воды. Речь идет о квадрате улиц: Рабочая (от Радищева до Вольской), Горького (от Мичурина до Бахметьевской), Радищева (от Мичурина до Рабочей). Ограничения продлятся ориентировочно до 14:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратов от снега будут убирать свыше 600 единиц техники Зарегистрировано 427 случаев заболевания коронавирусом в Саратовской области По инициативе Володина в Саратове продолжится ремонт дворов. Полный список ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратов от снега будут убирать свыше 600 единиц техники Новости Саратова - 23.01.2022 0 Глава Саратова Михаил Исаев озвучил на заседании оперштаба - днём в работах по уборке города планируется задействовать 6177 дворников и 759 единиц различной техники.... Центр Саратова остался без воды 23.01.2022 Зарегистрировано 427 случаев заболевания коронавирусом в Саратовской области 23.01.2022 По инициативе Володина в Саратове продолжится ремонт дворов. Полный список 23.01.2022 57 единиц техники убирают дороги в Лысогорском районе 23.01.2022