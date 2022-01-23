Центр Саратова остался без воды.

Речь идет о квадрате улиц: Рабочая (от Радищева до Вольской), Горького (от Мичурина до Бахметьевской), Радищева (от Мичурина до Рабочей).

Ограничения продлятся ориентировочно до 14:00.