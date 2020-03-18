В четверг, 19 марта, в Саратове центральные улицы останутся без холодной воды. Об этом сообщает ООО «КВС»

Проблемы с водой будут с 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работы на водопроводе.

Отключение ждёт абонентов на улицах: Астраханская, 87, 103, 107, 107/109, 113/331; Большая горная, 36, 310А, 314/320, 324, 337, 339, 341, 343; Железнодорожная, 43А, 43/55, 61/69, 82А, 90/170, 96, 96А, 96Б; Зарубина, 170, 176, 180/184; Кутякова, 146, 148, 156; Колхозная площадь, 1, 10А; улица Посадского, 247/249, 272, 272/274, 276, 294, 294А; Степана Разина, 58; Танкистов, 1, 3Б, 5; Университетская, 46, 61, 64, 65/71, 70, 74.

В Частном секторе не будет воды по улицам: Посадского, Зарубина, Железнодорожная, Университетская, Большая Горная, Соколовая, Рахова.