В редакцию «Новостей Саратова» обратилась местная жительница с жалобой на то, что в центре города не горят фонари.

По словам горожанки, она прогуливалась по проспекту и улице Радищева накануне вечером, в субботу. Как только стемнело она решила, что фонари не горят из-за того, что еще слишком рано. Однако по ее словам, и поздним вечером ситуация не изменилась.

—Почему в такое время фонари не горят? Темнеет рано, в центре города страшно идти! Дорогу на Радищева освещают только фары проезжающих машин, — поделилась она.

Горожанка уточнила, что фото сделаны в районе половины девятого.