Сегодня, 23 декабря, в Саратове состоялось открытие Центра технического управления сетью связи ОАО «РЖД». В мероприятии приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев и начальник​ Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

Вместо традиционного перерезания красной ленточки парадная дверь нового здания была символично открыта при помощи электронного ключа. Затем гости проследовали в помещение центра управления, где в режиме онлайн состоялась передача функций управления сетями связи Приволжской железной дороги в новое подразделение.

– Сегодняшнее знаковое событие приурочено к 150-летию Приволжской железной дороги. При создании центра применялись самые передовые технологии, благодаря которым удалось создать максимально комфортную среду для труда и отдыха наших сотрудников. В этих стенах будет осуществляться круглосуточный онлайн-мониторинг всего связевого оборудования, действующего в Саратовском, Волгоградском и Астраханском регионах Приволжской магистрали. На новых рабочих местах будут трудиться 60 человек, – подчеркнул Сергей Альмеев.

Наличие нового объекта позволит повысить качество предоставляемых услуг в области железнодорожной электросвязи за счет предупреждения отказов технических средств и минимизации сроков устранения неполадок, возникающих на линии. Данные с линейных участков отображаются на табло коллективного пользования. Контроль за работой устройств и средств связи, а также деятельностью ремонтно-восстановительных бригад осуществляется в круглосуточном режиме.

Строительство Центра технического управления сетью связи ОАО «РЖД» велось с 2016 года. За это время ОАО «РЖД» инвестировало в данный проект около 228 млн рублей.

На входе в новое здание установлена современная биометрическая система контроля доступа. Каждое помещение оснащено системами вентиляции и кондиционирования воздуха, а также современной противопожарной сигнализацией.​ Для моделирования аварийных ситуаций и обучения работе в аварийных режимах оборудован кабинет техучёбы.