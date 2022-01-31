В связи с устранением повреждения на городском водопроводе по адресу: ул. Чернышевского, 125, сегодня, 31 января, ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц Волжского района.

Как сообщили в ООО «КВС», воды нет по улице Чернышевского (от Новоузенской до Валовой) ; а также на Лермонтова до Валовой; Набережной Космонавтов; Некрасова, Комсомольской, Соборной, Бабушкином взвозе, Князевском взвозе, Октябрьской, Григорьева, Нескучном переулке, Обуховском переулке, Первомайской, Соляной, Московской, Челюскинцев, Валовой (все перечисленные улицы — на участке от Мичурина до Набережной Космонавтов) .

Ресурс планируют вернуть к 17.00 текущих суток.