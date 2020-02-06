В Саратовском центре Яндекс.Еда будут работать 400 сотрудников.

Корреспондент информационного портала «Новости Саратова» побывал на официальном открытии Центра управления клиентским сервисом в областном центре сегодня, 6 февраля.

Специалисты будут заниматься поддержкой пользователей, сотрудничать с ресторанами и курьерами компаний-партнеров, участвовать в оптимизации логистики сервиса и помогать заведениям общепита обновлять меню, а также управлять спецакциями и приложениями на платформе. За два года саратовский центр получит от компании порядка 250 миллионов рублей на развитие.

На мероприятии присутствовал губернатор Валерий Радаев, который во время приветственной речи пожелал новому городскому сервису развития. Из почетных гостей также были министр экономразвития Юлия Швакова и мэр Михаил Исаев.

Руководитель федерального сервиса Яндекс.Еда Максим Фирсов отметил, что при выборе места в 170 городах страны выбор пал на Саратов.

— Главный актив — это люди, мы смотрим на их потенциал. В этом смысле Саратов — отличное место для нас. Открытие центров позволяет ребятам развиваться в своем городе и строить карьеру, — отметил он.

Кроме того для гостей провели экскурсию по офису: чиновникам показали рабочие места, кухню и место отдыха для сотрудников.

— Мы в тренде, цифровизация. Благодарен партнерам Яндекс, которые выбрали нас. Прежде всего — это занятость молодежи. В Саратове появилась возможность появления 400 хорошо оплачиваемых рабочих мест. Хочу чтоб жители знали — это потенциал Саратова, но он еще не раскрыт, — подчеркнул Валерий Радаев.

Стоит отметить, что поскольку Саратов связан с космосом, Гагарины у комнат в центре есть свои названия: «Белка и стрелка», «Млечный путь».