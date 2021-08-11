Домой Рубрики Новости Саратова Центральные улицы города перекроют в связи с ремонтом РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Центральные улицы города перекроют в связи с ремонтом По Новости Саратова - 11.08.2021 82 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 12 августа, в связи с реконструкцией тепломагистрали, на пересечении улиц Чапаева и Соколовая будет ограничено движение транспорта. Срок завершения работ ориентировочно до 15 августа включительно. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Володин: создали кормушку за счет жителей Стоимость озеленения парка в поселке Юбилейный города Саратова составит 5 миллионов рублей Администрация Саратовского цирка изменила даты представлений после недавнего пожара ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Володин: создали кормушку за счет жителей Новости Саратова - 11.08.2021 0 Председатель ГД Вячеслав Володин направит обращение в прокуратуру по Петровской районной больнице. Вячеслав Володин осмотрел Базарно-Карабулакскую районную больницу. Был поднят вопрос участия больниц в федеральной... Стоимость озеленения парка в поселке Юбилейный города Саратова составит 5 миллионов... 11.08.2021 Центральные улицы города перекроют в связи с ремонтом 11.08.2021 Администрация Саратовского цирка изменила даты представлений после недавнего пожара 11.08.2021 Саратовцы попросили мэрию повесить шторы в автобусах 11.08.2021