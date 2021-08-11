Завтра, 12 августа, в связи с реконструкцией тепломагистрали, на пересечении улиц Чапаева и Соколовая будет ограничено движение транспорта.

Срок завершения работ ориентировочно до 15 августа включительно.

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