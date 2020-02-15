Центральный банк Российской Федерации намерен обанкротить АО «НВКбанк».

В картотеке Арбитражного суда появилось исковое заявление от Волго-Вятского ЦБ РФ, в котором указанна сумма исковых требований — 593 тысячи рублей. Кроме того, было привлечено третье лицо — ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Напомним, 24 января ЦБ РФ отозвал лицензию у саратовского НВКбанка. Страховые выплаты вкладчики стали получать 3 февраля от банка-агента «Сбербанк». За первый день было выплачено порядка 3,2 миллиарда рублей.