Карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России. Об этом сегодня, 6 марта, заявили в Центробанке.

— Средства клиентов на счетах, привязанных к картам Visa и Mastercard, полностью сохранены и доступны, — говорят сотрудники Центробанка.

Также они добавили, что операции по картам Visa и Masterсard российских банков будут недоступны в зарубежных интернет-магазинах и оффлайн.

— За границу берите наличную валюту и карту «Мир», если едете в Турцию, Вьетнам, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Южную Осетию и Абхазию, — уточняют в ЦБ.