Саратовцы начали жаловаться на завышенные цены на продукты. Об этом сообщают специалисты саратовского ЦУР.

Жители просили обратить внимание на масло и сахар. Информацию ЦУР направил в министерство экономического развития региона.

Чиновники пояснили, что ценовые колебания как в сторону роста, так и снижения, обусловлены сезонностью, заменой поставщиков, проводимыми акциями, распродажами, транспортной логистикой, ростом стоимости энергоносителей, увеличением затрат сельхозпроизводителей и другими причинами.

Также отметили, что специалисты министерства вместе с районными администрациями еженедельно мониторят цены по 40 наименованиям товаров.

-При выявлении фактов необоснованного роста цен информация незамедлительно направляется в Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области, прокуратуру Саратовской области, — добавили в министерстве.

Сейчас, согласно статистике, цены на некоторые продукты снизились.

-По данным статистики, в период с 26 октября по 1 ноября в Саратовской области снизились цены по 6-ти продуктам питания, в том числе на картофель – на 1,6%, сырам – на 0,9%, морковь – на 0,7%, маргарин – на 0,4%. Среди регионов ПФО в Саратовской области самые низкие цены на масло подсолнечное, рис, пшено, огурцы свежие, соль и маргарин. По данным статистики, стоимость масла подсолнечного на 1 ноября составила 119,3 рублей. Это самая низкая цена в ПФО. Стоимость сахара на 1 ноября составила 51,44 рубль, — отчитались в министерстве.