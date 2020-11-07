В Саратове можно будет круглосуточно сделать КТ, цены в частных клиниках на этц процедуру снизятся. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат ГД Николай Панков.

Он отметил, что новые аппараты нужно устанавливать оперативно, с этим возникают трудности из-за того, что помещения под них должны иметь соответствующие разрешения, там проводятся ремонты. Существующие аппараты перевести на постоянный режим работы.

Политик призвал прокуратуру разобраться, почему сейчас оборудование стоит по три месяца и не работает.

— Почему цены выросли в 2 раза? Росздравнадзор не попытался выяснить причину и выйти на диалог с главными врачами частных клиник. Сегодня они — представители медицинского бизнес-сообщества — сказали, что готовы с понедельника начать работу для людей. По государственным расценкам. Это хороший сигнал бизнеса. Исследования КТ будут проводиться по расценкам ТФОМС, — подчеркнул Николай Панков.

Напомним, ранее председатель ГД Вячеслав Володин поручал прокуратуре проверить саратовский ТФОМС.