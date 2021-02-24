Сегодня, 24 февраля, в Саратове грянули 28-градусные морозы. Это ощущалось как -41 и естественно, что местные жители захотели пересесть на такси.

Помимо пробок это обернулось и ростом цен.

Так, доехать от Вишневой улицы до Усть-Курдюмской придется за 271 рублей. Проезд до 2-го Казачьего проезда обойдется в 225 рублей, до улицы Зои Космодемьянской — 253 рубля, до 5-й Дачной — 251 рубль, улицы Блинова — 235 рублей, до Лунной — 199 рублей.

Цены выросли за проезд во всех районах города — проезд от Крытого рынка до Триумф Молла обойдется в 155 рублей.











