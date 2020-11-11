В ноябре Центр развития карьеры Поволжского института управления РАНХиГС провёл очередную Цифровую ярмарку вакансий для студентов, выпускников и работодателей. Ярмарка проходила на платформе «Факультетус».

Цифровая ярмарка вакансий – это отличная возможность получить исчерпывающую информацию о существующих на рынке труда вакансиях, не затрачивая больших ресурсов. Ярмарка дает студентам возможность прямого диалога с нанимателем в онлайн-режиме, а также возможность передать непосредственно представителю нанимателя своё резюме, самим выбрать наиболее интересные предложения работы, практики или стажировки, оценить степень своей конкурентоспособности.

В Ярмарке приняли участие около 130 студентов и выпускников и 42 работодателя. 123 студента получили приглашения от компаний на дальнейшие собеседования. Работодателями было заявлено 369 приглашений, из которых 176 просмотрены, 18 уже приняты, а девять отклонены. Работа по остальным вакансиям и приглашениям на платформе «Факультетус» продолжается и сейчас. Больше всего вакансий были представлены в менеджменте, сфере продаж, работе с людьми и финансами.

Среди организаций – активных работодателей следует выделить: «Кадровый центр «Аквариум»», ООО «МЦФЭР-пресс», управление Россельхознадзора по Саратовкой области, управление МВД России по Саратову, Особая экономическая зона «Алабуга», АО «Почта России», ПАО КБ «Восточный», банк ДОМ.РФ и другие.

Самыми популярными вакансиями, согласно откликам студентов, стали: рекрутер-фрилансер, государственный инспектор, специалист по работе с клиентами, сотрудник полиции, менеджер по продажам, маркетолог, оператор call-центра, старший специалист первого разряда отдела правовой работы, государственной службы и кадров и помощник юриста.

Среди активных работодателей Цифровой ярмарки вакансий — 2020 отмечены: ИП Карпова Оксана Викторовна; АО Почта России; ПАО КБ «Восточный»; Образовательный центр MAXIMUM; Банк ДОМ.РФ.

— Просматривая активность участников Цифровой ярмарки вакансий, можно сделать вывод, что площадка «Факультетус» набирает популярность среди работодателей – партнеров ПИУ РАНХиГС. Каждый работодатель видит резюме участников. Это лучший сервис и более эффективный инструмент для набора молодых специалистов без опыта работы, но с наличием практических навыков. В будущем планируется расширение цифровой среды студентами, вакансиями, событиями. Кроме того, в прогнозе есть доступ к электронной трудовой книжке, — рассказала о достоинствах платформы директор Центра развития карьеры Президентской академии Елена Потапова.