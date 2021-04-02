1 апреля в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХИГС состоялась форсайт-сессия «Цифровое будущее сегодня», которая дала старт большому модулю научно-образовательных мероприятий и интенсивной работе саратовских студентов и школьников. Отметим, что проект реализуется совместно с саратовским Центром управления регионом при поддержке министерства цифрового развития и связи Саратовской области, и предназначен для инициативной и талантливой молодёжи, увлечённой IT-сферой и вопросами цифровой трансформации региона.

Руководитель Центра управления регионом Сергей Блаженнов обратил внимание участников форсайт-сессии на преобразование в 2020 году бытовых вещей в приложения, сканеры и бот-чаты.

— Это был знаковый этап для развития российской цифровой экономики. Я уверен, что это развитие будет продолжаться только за счёт молодых талантливых предприимчивых людей, потенциал которых очевиден в участниках форсайт-сессии. Мероприятие вписывается в актуальную повестку и имеет стратегическую направленность. Вовлечение молодёжи в работу над цифровыми проектами должно вдохновить ребят на дальнейшую работу в этом направлении. Центр управления регионом поддерживает данный формат общения с будущими специалистами «цифры» и благодарит Лабораторию цифровых решений Поволжского института управления РАНХиГС за качественный подход к организации форсайт-сессии, – считает Сергей Блаженнов.

В ходе образовательного мероприятия участники не только оценивали вероятности и риски возникновения тех или иных условий цифрового будущего региона, но и обозначили проекты, над которыми им предстоит работать. В частности, многие участники озадачены созданием проектов с использованием web-приложений и чат-ботов.

Подобный формат погружения в реальные задачи социально-экономического развития Саратовской области позволил молодым участникам приобрести навыки цифровых технологий и сформировать актуальные управленческие компетенции. В результате совместной работы с Центром управления регионом были освещены и выявлены проблемы, связанные с безнадзорными и бездомными животными, а также с экологией и системой раздельного сбора мусора.

— Сегодня цифровые инструменты внедряются в самых разных секторах экономики, преобразуя парадигму бизнеса и социальную парадигму жизни людей, создавая новые социальные лифты. Цифровая трансформация экономики требует от миллионов людей новых умений. Приобрести же необходимые навыки помогают новые формы обучения, в первую очередь – это практико-ориентированное обучение, в том числе проектный подход. Уже сейчас ребята проявили свои знания и навыки, но в первую очередь желание узнавать новое и учиться новому. Перед участниками стоят непростые задачи – не только выработать решение, но и предложить актуальный проект, непосредственно связанный с IT-технологиями. В течение недели студенты и школьники совместно с экспертами-трекерами будут работать и развивать проектные идеи, посвящённые цифровой трансформации региона. Сейчас подобный формат мероприятия – это проект для поддержания талантливой молодёжи, и мы надеемся, что в ближайшем будущем он станет успешным форматом, имеющим научно-практическую ценность, – подчеркнула исполняющая обязанности заведующего кафедрой прикладной информатики и информационных технологий в управлении ПИУ РАНХиГС Анна Мендель.

В завершение мероприятия руководитель Лаборатории цифровых решений Дмитрий Беркута отметил, что участников ждут экспертные панели, митап-встреча, коуч-сессия, коворкинг-встреча и подведение итогов в формате питч-сессии.