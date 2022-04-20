«Ростелеком» запустил пакет специальных предложений для малого и среднего

бизнеса. Он включает скидки на самые востребованные цифровые решения и

фиксирует тарифы на интернет для предпринимателей на два года. Надежные и

эффективные цифровые сервисы помогут компаниям в любых рыночных условиях

оптимизировать бизнес-процессы, сохранив фокус на главном, а специальные

условия сэкономят бюджет.

Так, предпринимателям доступна для подключения линейка тарифов «Скорость» до

300 Мб/с. Для подключившихся до конца 2022 года тариф будет заморожен в

течение двух лет. Стабильный и быстрый интернет по фиксированной цене

обеспечит бесперебойную работу цифровых сервисов и связь с клиентами и

партнерами.

«Ростелеком» также предлагает компаниям на особых условиях технологичные

услуги, которые помогут сохранять связь с клиентами и контроль над бизнесом —

«Виртуальную АТС» и «Видеонаблюдение». При одновременном подключении ШПД

получить эти облачные сервисы под ключ можно со скидкой 50%. Специальные

тарифы также будут действовать без изменений в течение двух лет.

В рамках комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства в новых

рыночных условиях «Ростелеком» разработал специальный тариф и для услуги 8-

800 при подключении ее вместе с мобильной связью «Ростелекома». Стоимость

минуты входящего вызова составит 2 рубля. Услуга 8-800 — надежный инструмент

сохранения клиентов в текущих условиях.

«Российская экономика проходит очередные испытания, которые отражаются на

всех сегментах рынка. Как цифровой партнер для бизнеса и государства,

«Ростелеком» обладает большим опыт поддержки клиентов любого масштаба.

Сегодня мы делаем акцент на сегменте малого и среднего предпринимательства,

предлагая его представителям надежные и технологичные решения, которые

помогут без дополнительных затрат сохранять фокус на главном — непрерывности и

безопасности производства и заботе о клиентах. Продукты цифровой экосистемы

«Ростелекома» на специальных условиях — наш вклад в развитие важнейшего

сегмента рынка, которым, без сомнения, является МСП», — подчеркнул Валерий

Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным

сегментами «Ростелекома».

Специальные предложения для малого и среднего бизнеса действуют при

подключении до конца года. Подробные условия акций доступны на сайте компании.