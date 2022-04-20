«Ростелеком» запустил пакет специальных предложений для малого и среднего
бизнеса. Он включает скидки на самые востребованные цифровые решения и
фиксирует тарифы на интернет для предпринимателей на два года. Надежные и
эффективные цифровые сервисы помогут компаниям в любых рыночных условиях
оптимизировать бизнес-процессы, сохранив фокус на главном, а специальные
условия сэкономят бюджет.
Так, предпринимателям доступна для подключения линейка тарифов «Скорость» до
300 Мб/с. Для подключившихся до конца 2022 года тариф будет заморожен в
течение двух лет. Стабильный и быстрый интернет по фиксированной цене
обеспечит бесперебойную работу цифровых сервисов и связь с клиентами и
партнерами.
«Ростелеком» также предлагает компаниям на особых условиях технологичные
услуги, которые помогут сохранять связь с клиентами и контроль над бизнесом —
«Виртуальную АТС» и «Видеонаблюдение». При одновременном подключении ШПД
получить эти облачные сервисы под ключ можно со скидкой 50%. Специальные
тарифы также будут действовать без изменений в течение двух лет.
В рамках комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства в новых
рыночных условиях «Ростелеком» разработал специальный тариф и для услуги 8-
800 при подключении ее вместе с мобильной связью «Ростелекома». Стоимость
минуты входящего вызова составит 2 рубля. Услуга 8-800 — надежный инструмент
сохранения клиентов в текущих условиях.
«Российская экономика проходит очередные испытания, которые отражаются на
всех сегментах рынка. Как цифровой партнер для бизнеса и государства,
«Ростелеком» обладает большим опыт поддержки клиентов любого масштаба.
Сегодня мы делаем акцент на сегменте малого и среднего предпринимательства,
предлагая его представителям надежные и технологичные решения, которые
помогут без дополнительных затрат сохранять фокус на главном — непрерывности и
безопасности производства и заботе о клиентах. Продукты цифровой экосистемы
«Ростелекома» на специальных условиях — наш вклад в развитие важнейшего
сегмента рынка, которым, без сомнения, является МСП», — подчеркнул Валерий
Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным
сегментами «Ростелекома».
Специальные предложения для малого и среднего бизнеса действуют при
подключении до конца года. Подробные условия акций доступны на сайте компании.