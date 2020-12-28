«Ростелеком» построил оптическую сеть связи и обеспечил цифровыми сервисами пешеходный участок улицы Интернациональная в Ершове Саратовской области. На территории для прогулок заработали 10 точек общественного Wi-Fi, видеонаблюдение и две панели экстренной связи. Комплекс услуг позволит прохожим пользоваться веб-ресурсами, а оперативным службам – следить за порядком и обеспечивать безопасность горожан.

Сотрудники «Ростелекома» установили на пешеходной улице 27 видеокамер. Изображение с устройств поступает на мониторы, расположенные в единой дежурно-диспетчерской службе. Операторы могут контролировать обстановку в реальном времени и обращаться к архиву записей. Уличные панели экстренной связи, оборудованные тревожной кнопкой, камерой и голосовым модулем, мгновенно передадут в ЕДДС сигнал прохожих о происшествии.

— При помощи системы экстренной связи гораздо легче принять меры в непредвиденной ситуации. Например, тревожными кнопками могут воспользоваться пожилые люди, если плохо себя почувствуют, и вызвать помощь. А видеомониторинг позволит оперативным службам быстро реагировать на нарушения и поддерживать общественный порядок на пешеходной улице, — говорит директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Маракаев.

— Мы стараемся развивать и благоустраивать наш город, чтобы жители гордились малой родиной. В прошлом году Ершов стал победителем всероссийского конкурса на лучший проект в сфере создания комфортной городской среды и получил софинансирование на обустройство пешеходной зоны. Благодаря современным технологиям улица Интернациональная полностью преобразилась и стала удобным и безопасным местом отдыха ершовцев и гостей города, — отмечает глава Ершовского муниципального района Светлана Зубрицкая.

В прогулочной зоне, ее протяженность – более километра, установлены тематические арт-объекты. Авторы проекта реконструкции обыграли историю Ершова, основанного более века назад во время строительства Рязано-Уральской железной дороги. Пеший маршрут проходит по трем станциям: «Вера», «Надежда» и «Любовь». На аллеях размещены объемные конструкции слов с декоративной подсветкой, места для отдыха и буккроссинга в виде купе, сцена, фонтаны и площадки для мероприятий.