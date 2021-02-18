Депутат Саратовской областной думы, координатор регионального проекта «Взгляд в будущее» партии «Единая Россия» Анатолий Ципящук разделяет позицию председателя Государственной думы Вячеслава Володина о раздутых штатах управленцев в саратовских больницах. В своём комментарии Ципящук отметил, что из-за этого специалисты не спешат устраиваться в учреждения здравоохранения, что усложняет задачу по сокращению кадрового дефицита врачей.

— Саратов всегда славился своей медицинской школой, но сейчас, получается, в здравоохранении большую роль, чем врачи, играют управленцы. Иначе не объяснить раздутые штаты замов и начальников. Справедливо заметил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, что из-за этого не хватает денег на зарплаты рядовых врачей. От этого, в том числе, и не торопятся трудоустраиваться в больницу специалисты. Потому и определенный дефицит врачей, и вынужденные двойные смены медиков.

Вряд ли специалист, получивший высшее образование, захочет довольствоваться зарплатой в 15 тысяч рублей. Особенно когда в других отраслях, частных клиниках, в других регионах и зарплата выше, и отношение к специалистам лучше.

Со своей стороны депутаты фракции «Единая Россия» в Саратовской областной думе всегда стараются оказывать врачам максимальную поддержку. Но без стабильной высокой зарплаты сложно надеяться на сохранение в профессии высококлассных специалистов, поэтому вопрос с заработной платой врачей необходимо рассматривать в комплексе и на всех уровнях, – сказал Ципящук.