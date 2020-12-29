В ноябре и декабре в ЦУР региона поступило 6,17 тысячи обращений от местных жителей — в основном через соцсети.

Это позволило быстро решить существующие проблемы — течи на улице Чайковского 50 в Ртищеве, где коммунальщики отремонтировали частную трубу, а также обучения в холодных кабинетах одной из школ города.

Местная жительница сообщила, что ребята получают знания при температуре не выше 15 градусов тепла. Сотрудники Центра управления регионом сообщили об этом в местный минобраз и администрацию, после чего условия изменились в лучшую сторону.

А балашовцы сообщили, что нужно установить знак «Пешеходный переход» на улице Авиаторов, ведь поблизости есть продуктовый магазин, дорогу часто переходят школьники и пенсионеры. После этого знак установили.

Саратовцы жаловались на отсутствие освещения на улице Пушкина, спустя сутки проблему решили.