Жительница Заводского района Саратова пострадала от дистанционного мошенничества при заказе тюльпанов на праздник. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

35-летняя женщина поделилась, что 21 февраля на одном из популярных сайтов нашла объявление об оптовой продаже цветов к 8 марта. Далее она связалась с автором в одном из мессенджеров и пояснила, что хочет приобрести товар на 50 тысяч рублей. По указанию продавца женщина перевела ей на банковскую карту три тысячи рублей. Однако незнакомка перестала выходить на связь, а объявление о продаже цветов было удалено.

Позже сотрудники доставили в отдел полиции 26-летнюю жительницу Советского района Саратовской области. Для ранее судимой девушки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По случаю возбуждено уголовное дело.