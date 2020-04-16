Владелицу цветочного магазина оштрафовали за нарушение режима приостановления деятельности. Об этом сообщает оперативный штаб.

14 апреля 36-летняя саратовчанка продавала цветы, нарушив постановление регионального правительства об ограничительных мероприятиях. В отношении предпринимательницы составили административный протокол.

В суде женщина признала свою вину. Теперь она должна будет заплатить штраф 50 тысяч рублей.

Напомним, что в период нерабочих дней разрешена деятельность только предприятий жизнеобеспечения, продуктовых магазинов, аптек и торговых точек с товарами первой необходимости. Продажа цветов к таковым не относится.