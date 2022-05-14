Председатель Координационного общественного совета «Расковский» Дмитрий Тудаков рассказал, почему стоит поучаствовать в голосовании за объекты благоустройства 2023 года:

«Территория Саратова была значительно расширена в последнее время. Этот шаг был сделан на благо развития как областного центра, так и остальных населенных пунктов. За время, прошедшее с момента объединения, случилось достаточно много изменений, которые отмечают и сами местные жители.

В этом году жители сел, деревень и поселков могут принять участие в голосовании за объекты благоустройства 2023 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Для этого даже не надо никуда идти. На сайте 64.gorodsreda.ru представлен перечень из 40 территорий, как в самом центре Саратова, так и у нас. Например, жителям предлагается облагородить парк в с. Сабуровка по ул. Молодежная, территорию пляжа в пос. Красный Текстильщик, парк в с. Синенькие и другие. Нужно просто авторизироваться на портале, выбрать нужную территорию и все.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в следующем году в первую очередь. Очень рад, что в нашем районе, благодаря самим жителям и их участию, общественные территории могут стать комфортнее, как, например, в прошлом году началась реконструкция аллеи Героев в р.п. Соколовый, которая продолжится в этом году. Также в этом году будут проведены работы в парке около Дома культуры в пос. Дубки».