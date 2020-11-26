Завтра, 27 ноября, в Саратовской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Кроме того, на дорогах будет скользко.

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