Домой Рубрики Новости Саратова Туман и гололедица ожидается в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Туман и гололедица ожидается в Саратовской области По Новости Саратова - 26.11.2020 65 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 27 ноября, в Саратовской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Кроме того, на дорогах будет скользко. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Проезд на аллею «Звездное небо» в Саратове закрыли вазонами Сборная по футболу из Саратова одержала двойную победу на Всероссийских соревнованиях в Новороссийске Мэр Саратова заявил о сокращении чиновников и решил открыть представительства в пригородах ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Проезд на аллею «Звездное небо» в Саратове закрыли вазонами Новости Саратова - 26.11.2020 0 Саратовцы не раз устраивали фотосессии на аллее «Звездное небо». Об этом сообщили в мэрии. Теперь проезд в эту зону ограничен вазонами. Соответствующее решение приняли чиновники... Сборная по футболу из Саратова одержала двойную победу на Всероссийских соревнованиях... 26.11.2020 Мэр Саратова заявил о сокращении чиновников и решил открыть представительства в... 26.11.2020 Владельцев двух торгующих алкоголем магазинов в Саратове призвали к ответу 26.11.2020 Погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» обновила рекордные показатели в октябре 26.11.2020