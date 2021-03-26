В Саратовской области на выходных, 27 и 28 марта, вырастет атмосферное давление. Об этом корреспонденту интернет-издания “Новости Саратова” рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева.

Ночью ожидается -1-6 градусов, на северо-востоке до -9, днем +2+7 градусов.

28 марта может быть непродолжительный мокрый снег, морось.

В Саратове по ночам прогнозируется 0-2 градуса, днем +3+5.

Ветер подует с севера со скоростью 3-8 метра в секунду, его порывы достигнут 12 м/с.

По утрам могут быть туманы с видимостью 500-1000 метров и гололедица.