В Саратовской области на выходных, 27 и 28 марта, вырастет атмосферное давление. Об этом корреспонденту интернет-издания “Новости Саратова” рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева.
Ночью ожидается -1-6 градусов, на северо-востоке до -9, днем +2+7 градусов.
28 марта может быть непродолжительный мокрый снег, морось.
В Саратове по ночам прогнозируется 0-2 градуса, днем +3+5.
Ветер подует с севера со скоростью 3-8 метра в секунду, его порывы достигнут 12 м/с.
По утрам могут быть туманы с видимостью 500-1000 метров и гололедица.