«Ростелеком» и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) завершили тур главного трофея Чемпионата КХЛ по городам Приволжского федерального округа. Кубок побывал в Уфе, Стерлитамаке, Оренбурге, Саратове, Пензе и Саранске. Свыше 10 тысяч поклонников хоккея посетили ледовые арены, чтобы увидеть легендарный приз.

Из города в город Кубок перевозили специальным транспортом в сопровождении охраны. В пути приз находился в ударопрочном водонепроницаемом кофре. Кубок Гагарина — произведение искусства. Он изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи покрыт позолотой. На одной стороне изображены Юрий Гагарин и комета, на другой — хоккеист. Обрамляют чашу шайбы с именами команд-победителей.

В зонах экспонирования Кубка посетителей встречали титулованные хоккеисты: Виталий Прошкин, Игорь Григоренко, Сергей Светлов, Анатолий Федотов. Они провели для гостей автограф-сессии. Встреча co звездами стала событием для юных хоккеистов. Мальчишки просили кумиров поставить подписи на майках, клюшках и шайбах.

Евгений Петров, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»: «Встреча с легендарными игроками стала символичной для ребят, которые живут хоккеем. Для них это не просто праздник, о котором они будут помнить долгие годы, это путевка в большой спорт. Кубок словно настраивает их на грядущие победы».

В день экспонирования Кубка на ледовых аренах состоялись товарищеские матчи и первенства, для воспитанников хоккейных клубов прошли мастер-классы. Только в Оренбурге на лед вместе с Сергеем Светловым вышли 60 ребят! Олимпийский чемпион уделил внимание каждому ребенку.

Сергей Светлов: «В мое время не было таких замечательных ледовых дворцов. Мы в Пензе резали лед на залитой во дворе хоккейной коробке. Тренеры нашего “Дизелиста” именно во дворах отбирали будущих спортсменов. Из экипировки — простые коньки да клюшка… Новое поколение растет. Сколько сейчас мальчишек на лед ставим!»

В Саратове юных спортсменов приветствовал советский хоккеист и тренер, чемпион СССР и СНГ, финалист Кубка Канады Анатолий Федотов. Он отметил, что хоккей — нелегкий спорт: в нем возможны и травмы, и неудачи, но большое терпение и трудолюбие помогают пережить трудности. Федотов пожелал начинающим спортсменам идти к своей мечте, сначала попасть в «Кристалл-Саратов», а затем побороться за Кубок Гагарина.

В Уфе тепло вспоминают 16 апреля 2011 года — день, когда впервые в истории «Салават Юлаев» выиграл Кубок Гагарина. Победа в главном европейском турнире стала огромным событием в жизни команды и ее болельщиков. Дамир Турсуметов, воспитанник спортивной школы «Салават Юлаев»:«Хочется вырасти, стать профессиональным хоккеистом, играть за основную команду и поднять Кубок Гагарина над головой! Для этого мы стараемся и трудимся, чтобы однажды стать великими хоккеистами».

В каждом городе, принимавшем Кубок Гагарина, абоненты «Ростелекома» – участники программы «Бонус» были почетными гостями мероприятия. Они получили от компании сувениры, профессиональные фото с трофеем и сертификаты на подписку видеосервиса Wink.

Сфотографироваться на фоне приза, принять участие в викторинах и конкурсах могли все желающие. Фотоотчет можно найти на официальной странице «Ростелекома» в социальной сети «ВКонтакте».