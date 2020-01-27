Пригородные пассажирские компании АО «Саратовская ППК» и АО «Волгоградтранспригород» организуют поездку из Саратова в Волгоград, приуроченную ко Дню воинской славы и 77-й годовщине Победы в Сталинградской битве.

Всем желающим предлагают отправиться в путешествие на комфортабельном электропоезде с системой кондиционирования и ионизации воздуха. Время в пути составит 4:40 часа в одну сторону. На прогулку по Волгограду и знакомство с главными достопримечательностями города-героя будет отведено более шести часов.

Со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6182 отправится 2 февраля в 7:00 и прибудет в Волгоград в 11:40. В пути следования предусмотрены одноминутные остановки для посадки-высадки пассажиров на станциях Овражная — в 8:39, Петров Вал — в 9:15, Зензеватка — в 9:15.

В обратный путь из Волгограда туристы отправятся на пригородном поезде № 6185 в 18:05 и вернутся на саратовский вокзал в 22:45. В пути следования также предусмотрены одноминутные остановки для посадки-высадки пассажиров на станциях Зензеватка — в 19:49, Петров Вал — в 20:31, Овражная — в 21:07.

Стоимость проезда в одну сторону составляет 825 рублей, при оформлении билетов туда-обратно — 1,32 тысячи рублей. Для школьников и студентов действует скидка в размере 50 процентов. Для региональных льготников билет в одну сторону обойдётся в 559 рублей. Возможность бесплатного проезда предусмотрена для детей до семи лет и федеральных льготников.

Стоимость пакетного тура для взрослых пассажиров составляет 2,62 тысячи рублей, для школьников и студентов – 2,1 тысячи рублей. В эту сумму входят проезд, питание и экскурсионная программа.

Организаторы тура предлагают пройтись по Аллее Героев, осмотреть мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и посетить экспозицию Музея Панорамы «Сталинградская битва», вход в который оплачивается отдельно.