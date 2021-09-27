Сегодня, 24 сентября в пресс-центре комсомольская «Комсомольская Правда Саратов» состоялась пресс-конференция на тему «Подведение итогов летнего сезона 2021. День туризма».

На ней были подведены итоги работы сферы туризма за минувшее лето 2021. В качестве одного из спикеров мероприятия выступила директор сети турагентств TUI Саратов Наталья Власова.

Она рассказала, что период пандемии показал, насколько важно доверять турагентству, которое организует отдых. В начале пандемии, сразу же после закрытия границ многих стран у отдыхающих возникли проблемы из-за невозможности вернуться домой. Турагентство TUI Саратов смогло оперативно обеспечить возврат своих клиентов на родину. Как подчеркнула председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская, возвращение отдыхающих, которые организовали свой отдых самостоятельно, вызвало массу затруднений.

На встрече не обошли стороной тему коронавирусных ограничений, оказавших существенное влияние на сферу туризма. Перелеты в другие страны теперь требуют гораздо большей подготовки. Многие страны, к примеру Турция и Египет принимают туристов с нашей вакциной Спутник-V. Если прививки нет, то необходимо заранее сделать ПЦР тест на отсутствие коронавируса. Но бывают случаи, когда человек не успел сделать его, или его результаты по какой-то причине невозможно получить вовремя. Наталья Власова отметила, что в аэропорту «Гагарин» в Саратове установлена мобильная лаборатория, в которой можно оперативно сдать ПЦР тест прямо перед вылетом.

Эксперты в области туризма настоятельно рекомендуют доверить организацию своего отдыха турагентству, которое сможет учесть все возможные трудности предстоящего тура и гарантировать спокойный и приятый отдых.

ВЫЛЕТЫ из Саратова в Турцию и Египет

Подробно узнать о возможностях отдохнуть за границей можно на сайте турагентства TUI Саратов

https://www.tui.ru/ , или по телефону 8 8452) 237- 697 , 52-47-52

г. Саратов ул. Яблочкова д. 26/28 ТК «TUI»