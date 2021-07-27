В субботу, 31 июля, состоится очередная туристическая поездка на пригородном поезде по маршруту Саратов – Волгоград. Для перевозки пассажиров будет задействован комфортабельный электропоезд с биотуалетами, а также системами кондиционирования и ионизации воздуха.

Время в пути составит 5:15 часа в одну сторону. На прогулку по Волгограду и знакомство с главными достопримечательностями города-героя будет отведено около шести часов.

Со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6182 отправится в 7:00 САР и прибудет в Волгоград в 11:15 МСК. В обратный путь из Волгограда туристы отправятся на пригородном поезде № 6185 в 17:00 МСК и вернутся на саратовский вокзал в 23:15 САР.

Стоимость проезда в одну сторону составляет 825 рублей, при оформлении билетов туда-обратно – 1,65 тысячи рублей.

Стоимость пакетного тура для взрослых пассажиров составляет 2,95 тысячи рублей. В эту сумму входят проезд, питание и экскурсионная программа.

Участники тура смогут пройтись по Аллее Героев, осмотреть мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, а также посетить экспозицию Музея Панорамы «Сталинградская битва», вход в музей оплачивается отдельно.

Билеты на проезд и экскурсионные пакеты можно приобрести, после предварительного бронирования, в пригородной кассе на станции Саратов-1 с 6:00 САР до 20:00 САР. Забронировать билеты можно с 8:00 САР до 17:00 САР в будние дни по телефону: +7-927-138-00-44. Количество мест ограничено.