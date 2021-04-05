В минувшую субботу состоялся первый после длительного перерыва тур выходного дня по маршруту Саратов – Волгоград. В нём приняли участие более 280 жителей Саратовской области, представляющих несколько туристических групп. Так как маршрут электропоезда проходил в границах двух субъектов РФ, организацией туристической поездки и экскурсионной программы занимались две пригородные компании: АО «Саратовская ППК» и АО «Волгоградтранспригород».

В пути следования в каждом из четырёх вагонов была предусмотрена развлекательная программа для пассажиров. Молодые сотрудники Приволжской железной дороги рассказали туристам об истории магистрали, Волгограда, а также

футбольных клубов «Ротор» и «Локомотив». Затем молодёжные активисты провели тематическую викторину. Победители интеллектуальной игры получили корпоративные сувениры с символикой ОАО «РЖД».

Поездка проводилась с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. В каждом вагоне функционировала система обеззараживания воздуха. Кроме того, сотрудники пригородной компании регулярно обрабатывали контактные поверхности в салоне, тамбурах и санузлах.

После прибытия в пункт назначения часть пассажиров отправилась на футбольный матч «Ротор» — «Локомотив», проходивший на стадионе «Волгоград Арена». Все остальные туристы приняли участие в насыщенной экскурсионной программе, предполагающей автобусную экскурсию по городу и посещение местных достопримечательностей. В частности, туристы прошлись по «Аллее Героев», осмотрели территорию музея-заповедника «Сталинградская битва», увидели легендарные Дом Павлова и Мельницу Гергардта, а также историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане.

Группа саратовских школьников вместе с представителями общественных организаций посетили Приволжскую детскую железную дорогу, расположенную в пойме реки Царица. На малой магистрали саратовцам показали музей ПривЖД и детский технопарк «Кванториум», где волгоградские школьники занимаются техническим творчеством.

В общей сложности группа саратовских туристов провела в городе-герое около шести часов, после чего вернулась в Саратов на том же электропоезде.

Аналогичные туристические поездки из Саратова в Волгоград запланированы на период майских праздников. О назначении соответствующих поездов будет сообщено дополнительно.