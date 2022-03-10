В субботу, 19 марта, состоится туристическая поездка по маршруту Саратов –

Хвалынск. Для перевозки пассажиров будет задействован комфортабельный

пригородный поезд и автобусы. По железной дороге туристы доедут до станции

Кулатка, где их будет ждать трансфер до Хвалынска.

Со станции Саратов-1 пригородный поезд №6201/6202 Саратов – Сенная –

Кулатка отправится в 7:03 и прибудет на станцию Кулатка в 9:48. Там состоится

пересадка на автобусы, которые приедут в Хвалынск в 10:40. В обратном направлении

туристы отправятся в 16:50.

Со станции Кулатка пригородный поезд № 6203/6204 Кулатка – Сенная – Саратов

отправится в 18:15 и прибудет на станцию Саратов-1 в 21:00.

Полная стоимость проезда на поезде и автобусе в одну сторону составляет 618

рублей, для школьников и студентов – 409 рублей. Стоимость проезда в направлении

«туда-обратно» для указанных категорий пассажиров составляет 1236 рублей и 818

рублей, соответственно. При оплате проезда действует система льгот, предусмотренная законодательством. Перевозка спортивного инвентаря будет осуществляться бесплатно.

Прогулка по Хвалынску возможна как самостоятельно, так и в составе

туристической группы. Организаторы предлагают две экскурсионные программы за

отдельную плату. Первый маршрут предполагает знакомство с селом Поповка,

экскурсию на церковное подворье Крестовоздвиженского храма, посещение картинной

галереи К.С. Петрова-Водкина, туристического комплекса «Солнечная поляна» и ряд

других развлечений. В рамках второй программы все желающие смогут побывать в

Хвалынских термах и на пчеловодческом подворье «Урман».

Мероприятие будет проводиться с учётом актуальных рекомендаций Роспотребнадзора.

Продажа билетов на проезд и пакетные туры начнется с 11 марта в пригородных кассах железнодорожного вокзала Саратова.

Более подробную информацию о предстоящей поездке можно узнать на сайте АО

«Саратовская ППК»: www.sarppk.ru или по телефону: +79271380044, (звонить с

понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).