В субботу, 29 января, состоится туристическая поездка по маршруту Саратов – Хвалынск. Для перевозки пассажиров будет задействован комфортабельный пригородный поезд и автобусы. По железной дороге туристы доедут до станции Кулатка, где их будет ждать трансфер до Хвалынска. Время в пути составит около 4 часов. На посещение местных достопримечательностей будет отведено более 7 часов.

Со станции Саратов-1 пригородный поезд №6201/6202 Саратов – Сенная – Кулатка отправится в 7:03 и прибудет на станцию Кулатка в 9:48. Там состоится пересадка на автобусы, которые приедут в Хвалынск в 10:40. В обратном направлении туристы отправятся в 17:50.

Со станции Кулатка пригородный поезд № 6203/6204 Кулатка – Сенная – Саратов отправится в 19:15 и прибудет на станцию Саратов-1 в 22:00. В пути следования пригородного поезда (в обоих направлениях) предусмотрена 2-минутная остановка на станции Сенная.

Полная стоимость проезда на поезде и автобусе в одну сторону составляет 558 рублей, для школьников и студентов – 349 рублей. Стоимость проезда в направлении «туда-обратно» для указанных категорий пассажиров составляет 1116 рублей и 698 рублей, соответственно. При оплате проезда действует система льгот, предусмотренная законодательством. Перевозка спортивного инвентаря будет осуществляться бесплатно.

Прогулка по Хвалынску возможна как самостоятельно, так и в составе туристической группы. Организаторы предлагают две экскурсионные программы за отдельную плату. Первый маршрут предполагает посещение картинной галереи К.С. Петрова-Водкина, туристического комплекса «Солнечная поляна» и ряд других развлечений. В рамках второй программы все желающие смогут побывать в Хвалынских термах и пивоварне на территории парка-отеля «Хвалынь».

Мероприятие будет проводиться с учётом актуальных рекомендаций Роспотребнадзора.

Продажа билетов на проезд и пакетные туры начнется с 24 января в пригородных кассах железнодорожного вокзала Саратова.