В субботу, 20 марта, состоялась очередная туристическая поездка по мультимодальному маршруту Саратов – Хвалынск. В ней приняли участие 96 жителей Саратовской области. Для перевозки пассажиров был задействован комфортабельный пригородный поезд и автобусы.

По железной дороге туристы доехали до станции Кулатка, где их ждал трансфер до Хвалынска. Время в пути в одну сторону составило 3:50 минут.

Все желающие приняли участие в праздничных мероприятиях, организованных на территории Хвалынского горнолыжного курорта по случаю закрытия сезона. Кроме того, некоторые туристы посетили местные достопримечательности. Общее время пребывания в Хвалынске составило около семь часов.

Участники туристической поездки отметили хорошую организацию перевозки пассажиров, а также выразили готовность вновь отправиться в Хвалынск по железной дороге.