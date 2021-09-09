В следующие вторник и среду, 14 и 15 сентября, для жителей и гостей Саратовской области будут организованы две туристические поездки на пригородном поезде по маршруту Саратов – Волгоград.

Время в пути составит около пяти часов в одну сторону. На прогулку по Волгограду и знакомство с главными достопримечательностями города-героя будет отведено около шести часов.

Со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6182 отправится в 7:00 (время местное) и прибудет в Волгоград в 11:24 (время московское). В обратный путь из Волгограда туристы отправятся на пригородном поезде № 6185 в 17:00 (время московское) и вернутся на саратовский вокзал в 23:15 (время местное).

Стоимость проезда в одну сторону составляет 825 рублей, при оформлении билетов туда-обратно – 1650 рублей. Для школьников и студентов действует 50 — процентная скидка.

Полная стоимость тура для взрослых пассажиров составляет 2,95 тысячи рублей, а для школьников и студентов – 2,1 тысячи рублей. В эту сумму входят проезд, питание и экскурсионная программа.

Участники тура смогут пройтись по Аллее Героев, осмотреть мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, а также посетить экспозицию Музея Панорамы «Сталинградская битва» (вход в музей оплачивается отдельно).

Билеты на проезд и экскурсионные пакеты можно приобрести (после предварительного бронирования) в пригородной кассе на станции Саратов-1 с 6:00 до 20:00. Забронировать билеты можно с 8:00 до 17:00 в будние дни по телефонам: 8-927-138-00-44 и 8-927-919-80-82. Количество мест ограничено.