Праздничный рабочий день 28 января продлился до позднего вечера и был наполнен личными искренними поздравлениями наших новых и постоянных туристов.

Сотрудницы «Тропиканы» поделились воспоминаниями из своего более чем 15 летнего опыта организации путешествий.

Было очень интересно отметить общие итоги 2019 года, и особо выделить успешную работу с прямым вылетом из Саратова в Дубай на период с конца октября 2019 по начало января 2020, а именно в декабре наше агентство признано лучшим в городе Саратове.

Профессионализм сотрудниц «Тропиканы» отмечен туроператором Coral Travel.

Также на «миниконференции» была предоставлена информация о вылетах из Саратова в Турцию, Грецию в новом 2020 году, а также анонсировано новое направление для нашего города — прямой перелет в Тунис. Раннее бронирование действует до 31 марта 2020 года.

Всех путешественников, туристов и желающих ими стать ждем в нашем офисе на проспекте Строителей,11, www.tropikana-saratov.ru, телефоны: +78452 338-328, +79030214399.