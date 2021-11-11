Жительница Балакова Елена Дацюк не смогла отправиться в Испанию по турпутевке из-за пандемии.

Женщина захотела вернуть уплаченные за путёвку деньги, однако сделать это удалось только через суд. Причём, со второго раза.

Как информирует пресс-служба Саратовского облсуда, жительница Балакова купила у агентства «Ювента-Тур Балаково» двухнедельный тур в Испанию за 167 420 рублей. Сюда входила стоимость услуг турагента и туроператора ООО «Регион Туризм».

Не поехав за рубеж из-за роста случаев ковида, женщина в феврале 2021 года отправила туроператору заявление об отказе от аналогичной поездки взамен неиспользованной. Несостоявшаяся путешественница сообщила, что расторгает договор и настаивает на возврате средств в течение 90 дней. При этом гражданка отметила документально, что стала за это время безработной.

Турагентство требования клиентки проигнорировало. Поэтому Дацюк подала заявление в суд, где просила взыскать с «Регион Туризма» уже 197 791 рубль с учётом неустойки и морального вреда.

Балаковский суд отказал истице, и Дацюк пошла в Саратовский областной суд.

Облсуд вынес решение в пользу жительницы Балакова, обязав туроператора вернуть оплаченный ранее тур не позднее 31 декабря текущего года.

Уточняется, что ООО «Регион Туризм» должен возместить стоимость тура, а также проценты за пользование денежными средствами и судебные расходы истицы.