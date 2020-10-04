Суд заставил туроператора вернуть деньги клиентам за несостоявшуюся из-за пандемии поездку в Испанию, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

В январе текущего года семья из Саратова приобрела тур в Испанию у туроператора «Регион Туризм» за 88,99 тысячи рублей. Муж, жена и их дочь должны были улететь в Барселону 8 апреля, однако из-за начавшейся пандемии и последовавшем за ней закрытии границ, поездка сорвалась.

Клиент обратился к туроператору с требованием вернуть деньги за путешествие и получил отказ. Турфирма сослалась на форс-мажор.

Роспотребнадзор вместе с туристами обратились в суд, который встал на сторону клиентов. По решению суда «Регион Туризм» вернул 88,99 тысячи рублей.