Сегодня, 6 августа, состоялась пресс-конференция с председателем комитета по туризму Саратовской области Викторией Бородянской.

Российские туристы смогут получить компенсацию за отдых на территории РФ, но с соблюдением ряда условий. На реализацию программы выделено 15 миллиардов рублей.

Туристы смогут получить возврат до 15 тысяч рублей за организацию своего отдыха, если примут участие в данной программе. Для этого необходимо приобрести пакетные туры или отдельное проживание в отеле, который обязательно должен быть «звездным». Отдельное проживание в отеле без покупки турпакетов могут приобрести туристы, желающие организовать отдых самостоятельно.

В отель отдыхающие должны заселиться не менее чем на пять дней и четыре ночи. Оплатить полную сумму за отель или турпакет нужно картой платежной системы «Мир» любого банка.

Поучаствовать в программе можно с августа, точная дата пока еще неизвестна, до 20 декабря 2020 года. В Саратовской области шесть туроператоров заявили о готовности участвовать в данной программе: «Золотая вязь», «Империал групп», «Карат-тур», «Кругозор», «Покровск-тур», «Путешествие без границ». Еще более ста гостиниц и отелей готовы поучаствовать в данной программе, их список будет известен позже на сайте мирпутешествий.рф.

Как получить кэшбэк за путешествие, если соблюдены все вышеперечисленные условия? Для этого необходимо: зарегистрироваться в программе лояльности, дождаться старта, зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать регион и программу, выбрать турпакет или гостиницу на любое количество туристов, оплатить картой «Мир» полностью турпакет или проживание. Затем вы получите возврат субсидии.

За потраченные на организацию отдыха деньги получаются следующие выплаты: от потраченных 25 тысяч до 49 тысяч рублей вернется пять тысяч, от 50 тысяч до 74 тысяч – 10 тысяч рублей, от 75 тысяч и выше – 15 тысяч рублей. Если турпакет стоит менее 25 тысяч рублей, то компенсация за него возвращена не будет.

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