Окрестности утеса Степана Разина в Красноармейском районе Саратовской области утопают в мусоре. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По словам Ришата Мажитова, в выходные он вместе с семьей побывал на утесе и заметил в там горы мусора, оставленные туристами. В своем посте саратовец взывает к варварам и просит их убирать за собой.

Напомним, мусор на утесе Степана Разина замечен уже не в первый раз. В прошлом году провели тут генеральную уборку. В январе 2020 года утес Степана Разина вошел в число брендов Саратовской области.