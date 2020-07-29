Среди осужденных Саратовской области проходил второй творческий конкурс на подготовку видеороликов, сообщает УФСИН региона.

Студиями кабельного телевидения учреждений федеральной службы исполнения наказаний были представлены видеоролики, подготовленные заключенными на самые разнообразные тематики — от профилактики социально опасных заболеваний и пропаганды здорового образа жизни, до выпусков информационных программ и материалов, посвященных 75-летию Великой Победы.

В региональном этапе всероссийского конкурса для заключенных победили участницы студии кабельного телевидения «Парус» из женской исправительной колонии №5. Они подготовили видеоролик об уроженцах Вольского района, воевавших в Великой Отечественной войне. Теперь эта команда будет представлять регион уже на следующем этапе конкурса.