На Приволжской магистрали стартовал творческий конкурс для школьников «Береги свою жизнь!», посвящённый теме профилактики детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта.

На конкурс принимаются творческие работы в двух номинациях: «Литературное произведение» — рассказ, статья, интервью, стихотворение, и «Изобразительное искусство» — рисунок, плакат, предупредительный знак.

Участвовать в конкурсе могут учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений, расположенных в Астраханской, Саратовской и Волгоградской областях.

Тексты и фотографии творческих работ принимаются по адресам:

di_gofmanle@pvrr.ru – в Астраханской области;

dibt_melnikovaoa@pvrr.ru – в Волгоградской области;

di_baynazarovasv@pvrr.ru – в Саратовской области.

В сопроводительном письме необходимо указать ФИО автора, класс, наименование образовательного учреждения и название работы.

Конкурс завершится 31 мая 2021 года. Победителям будут вручены дипломы и подарки от ОАО «РЖД».