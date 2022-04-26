На Приволжской магистрали стартовал творческий конкурс для школьников

«Береги свою жизнь!», посвящённый теме профилактики детского травматизма на

объектах железнодорожного транспорта.

На конкурс принимаются творческие работы в двух номинациях: «Литературное

произведение» (рассказ, сказка, литературно-критическая статья, стихотворение,

рифмовка) и «Изобразительное искусство» (рисунок, плакат, предупредительный знак,

макет).

Участвовать в конкурсе могут учащиеся 1-11 классов общеобразовательных

учреждений, расположенных в Астраханской, Саратовской и Волгоградской областях.

Тексты и фотографии творческих работ принимаются по адресам:

di_kaumbaevaks@pvrr.ru – в Астраханской области;

dibt_melnikovaoa@pvrr.ru – в Волгоградской области;

di_mamonovio@pvrr.ru – в Саратовской области.

В сопроводительном письме необходимо указать ФИО автора, класс, наименование

образовательного учреждения и название работы.

Приём конкурсных работ завершится 16 мая 2022 года. Победителям будут вручены

дипломы и подарки от ОАО «РЖД».