На Приволжской магистрали стартовал творческий конкурс для школьников
«Береги свою жизнь!», посвящённый теме профилактики детского травматизма на
объектах железнодорожного транспорта.
На конкурс принимаются творческие работы в двух номинациях: «Литературное
произведение» (рассказ, сказка, литературно-критическая статья, стихотворение,
рифмовка) и «Изобразительное искусство» (рисунок, плакат, предупредительный знак,
макет).
Участвовать в конкурсе могут учащиеся 1-11 классов общеобразовательных
учреждений, расположенных в Астраханской, Саратовской и Волгоградской областях.
Тексты и фотографии творческих работ принимаются по адресам:
di_kaumbaevaks@pvrr.ru – в Астраханской области;
dibt_melnikovaoa@pvrr.ru – в Волгоградской области;
di_mamonovio@pvrr.ru – в Саратовской области.
В сопроводительном письме необходимо указать ФИО автора, класс, наименование
образовательного учреждения и название работы.
Приём конкурсных работ завершится 16 мая 2022 года. Победителям будут вручены
дипломы и подарки от ОАО «РЖД».