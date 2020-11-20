На Приволжской магистрали стартовал творческий конкурс для школьников «Береги свою жизнь!», посвящённый теме профилактики детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта.

На конкурс принимаются творческие работы в двух номинациях: «Литературное произведение» (рассказ, статья, интервью, стихотворение) и «Изобразительное искусство» (рисунок, плакат, предупредительный знак).

Участвовать в конкурсе могут учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях.

Тексты и фотографии творческих работ принимаются по следующим адресам: di_gofmanle@pvrr.ru в Астраханской области, dibt_melnikovaoa@pvrr.ru в Волгоградской области, di_tarhanovaa@pvrr.ru в Саратовской области. В сопроводительном письме необходимо указать ФИО автора, класс, наименование образовательного учреждения и название работы.

Конкурс завершится 9 декабря 2020 года. Победителям будут вручены дипломы и ценные подарки от ОАО «РЖД».