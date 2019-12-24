Саратовская консерватория приглашает всех на юбилейный вечер заслуженного артиста Республики Башкортостан, профессора кафедры народных инструментов Саратовской консерватории Владимира Грачёва. Концерт состоится в Большом зале консерватории, 25 декабря в 18:00.

За годы исполнительской деятельности Владимир Грачёв неоднократно удостаивался высших наград как в России, так и за рубежом. За более чем 25 лет творческой жизни маэстро дал свыше 1 000 концертов.

На юбилейный вечер приглашены гости из Уфы, Казахстана и Крыма — родины юбиляра. А программа концерта предложит слушателям как обработки произведений Россини и Брамса, так и народную музыку. Характерным номером юбилейного вечера станет выступление Игоря Карлина; на саратовской гармонике он исполнит «Волжскую фантазию». Прозвучат сочинения «Рассыпуха» (Виктора Гридина), «Барыня» (Александра Наюнкина), «Коробейники» (в обработке И. Я. Паницкого) и многие другие.

Помимо огромного количества концертов, за четверть века музыкальной карьеры Владимир Грачёв неоднократно был участником телефильмов и осуществил фондовые записи на Российском радио, а также на саратовском и уфимском радио и телевидении. Кроме этого, среди достижений юбиляра — все высшие награды XI Международного конкурса баянистов-аккордеонистов во французском Сент-Этьене (1985 год). В составе квартета «Сувенир» Владимир Грачёв удостаивался I премии международного конкурса в Болгарии (в категории камерных ансамблей, г. Добрич-Албена, 2004 год).