На пересечении улиц Кутякова и Радищева власти города снесли незаконный торговый объект.

Уточняется, что собственник объекта был уведомлен о необходимости устранить препятствие в пользовании земельным участком.

Предпринимателю было предложено добровольно и самостоятельно демонтировать объект, однако в указанный срок он этого не сделал. Вмешалась тяжёлая техника, и ларёк исчез. Об этом сообщает администрация Саратова.

Работы по освобождению территорий Саратова от незаконных построек не прекращаются и будут продолжены, — заверили в мэрии.